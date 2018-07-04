Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд оголосив екс-президента Еквадору в міжнародний розшук

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 03:54
Фото: суд в Еквадорі (twitter.com/CorteNacional)
Фото: суд в Еквадорі (twitter.com/CorteNacional)

Рафаель Корреа вважає звинувачення проти себе переслідуванням з політичних мотивів

У Еквадорі суд виніс постанову про арешт екс-президента країни Рафаеля Корреа, обвинуваченого в причетності до викрадення депутата, він буде оголошений в розшук по лінії Інтерполу. Про це повідомило видання El Comercio.

За версією слідства, екс-глава Еквадору, який зараз проживає в Бельгії, причетний до викрадення депутата Фернандо Бальди в 2012 році.

Прокуратура попросила суд про превентивне затримання Корреа.

Як зазначає видання, Корреа особисто не з'являвся на слуханнях у справі, а на запитання слідчих відповідав відеозв'язком.

Свою причетність до викрадення колишній президент відкидає, називаючи звинувачення переслідуванням з політичних мотивів.

Нагадаємо, навесні 2017 року в Еквадорі почалися протести після перемоги на виборах президента кандидата від чинної влади, екс-віце-президента країни Леніна Морено. Чинний на той момент президент країни Рафаель Корреа підтримав перемогу Морено.

 

Голова МЗС Еквадору очолить Генеральну асамблею ООН У Бразилії суд відхилив апеляцію екс-президента на вирок з корупції
Теги публікації: Інтерпол, Эквадор, Президент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся