Суд оголосив екс-президента Еквадору в міжнародний розшук

Рафаель Корреа вважає звинувачення проти себе переслідуванням з політичних мотивів

У Еквадорі суд виніс постанову про арешт екс-президента країни Рафаеля Корреа, обвинуваченого в причетності до викрадення депутата, він буде оголошений в розшук по лінії Інтерполу. Про це повідомило видання El Comercio.

За версією слідства, екс-глава Еквадору, який зараз проживає в Бельгії, причетний до викрадення депутата Фернандо Бальди в 2012 році.

Прокуратура попросила суд про превентивне затримання Корреа.

Ahora Dra. Daniella Camacho, jueza de garantías penales de la @CorteNacional, niega pedido de revisión de medidas cautelares a de defensa expresidente Rafael Correa, resuelve imponer prisión preventiva en su contra y emite difusión roja a Interpol. pic.twitter.com/VeycJ7wkj1 — Corte Nacional (@CorteNacional) July 3, 2018

Як зазначає видання, Корреа особисто не з'являвся на слуханнях у справі, а на запитання слідчих відповідав відеозв'язком.

Свою причетність до викрадення колишній президент відкидає, називаючи звинувачення переслідуванням з політичних мотивів.

Нагадаємо, навесні 2017 року в Еквадорі почалися протести після перемоги на виборах президента кандидата від чинної влади, екс-віце-президента країни Леніна Морено. Чинний на той момент президент країни Рафаель Корреа підтримав перемогу Морено.