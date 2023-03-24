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Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи екс-глави Фонду держмайна

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Україна, П'ятниця 24 березня 2023 21:46
Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи екс-глави Фонду держмайна Фото: суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи екс-глави Фонду держмайна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 березня, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід одному з колишніх виконувачів обов’язків директора "Одеського припортового заводу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

Сьогодні суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх виконувачів обов’язків директора "Одеського припортового заводу", який є учасником злочинної організації, яка протягом 2019 - 2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 5 904 800 гривень застави.

Також суд поклав на особу низку процесуальних обов’язків.

Своєю чергою прокурор не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, днями в Україні викрили злочинне угрупування на чолі з екс-головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, яке незаконно заволоділо мільйонами гривень коштів держпідприємств.

Пізніше ми повідомляли, що суд арештував екс-радника голови Фонду держмайна.

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