Суд обрав запобіжний захід "медику "швидкої" з протестів у Петропавлівській Борщагівці

Згідно з рішенням суду, Молода має провести в СІЗО як мінімум 60 діб.

При цьому суд не передбачив для неї можливість внести заставу.

До речі, під час судового засідання Молода заперечувала свою провину у розпалюванні заворушень.

Що відомо про Валентину Молоду

Нагадаємо, заворушення в Петропавлівській Борщагівці почалися після того, як Валентина Молода стала розповсюджувати в соцмережах інформацію про нібито існуючу в одному з будинків "катівню" для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

Вона стверджувала, що всередині знаходяться тяжко поранені чоловіки, і вимагала, щоб її пропустили до будівлі.

Молода активно веде соціальні мережі. У TikTok вона називає себе "журналісткою-розслідувачкою", а також пише, що владі вигідно, щоб її не чули.

За інформацією з відкритих джерел, ще на початку жовтня жінка закликала українців приєднуватися до акцій під гаслом "Ми за мир в Україні". У своєму Instagram вона зазначає, що працює пластичним хірургом.

На місце інциденту в Петропавлівській Борщагівці Молода приїхала на автомобілі швидкої допомоги, який раніше належав компанії "Медпрестиж". Компанія припинила роботу ще у 2024 році.