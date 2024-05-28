Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника ОП Смирнову

"28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави до колишнього заступника керівника Офісу президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також на Смирнова покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Зазначається, що застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 28.07.2024.