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Суд избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя ОП Смирнову

Архивное фото: Андрей Смирнов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову в размере 10 млн гривен залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"28 мая 2024 года следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 10 млн гривен залога к бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины, подозреваемому в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также на Смирнова возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Отмечается, что залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 28.07.2024.

В чем подозревают Смирнова

Напомним, 22 мая правоохранители объявили подозрение бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен.

Следствие установило, в период с 2020 по 2022 годы должностное лицо приобрело активы стоимостью 17,1 млн гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн гривен. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн гривен.

Речь идет о 2 автомобилях, а именно Mercedes-Benz и Volkswagen, 2 мотоцикла, а именно Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартира во Львове и земельный участок на Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его большую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а затем переоформил на себя.

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