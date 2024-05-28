Суд избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя ОП Смирнову

В чем подозревают Смирнова

Напомним, 22 мая правоохранители объявили подозрение бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен.

Следствие установило, в период с 2020 по 2022 годы должностное лицо приобрело активы стоимостью 17,1 млн гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн гривен. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн гривен.

Речь идет о 2 автомобилях, а именно Mercedes-Benz и Volkswagen, 2 мотоцикла, а именно Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартира во Львове и земельный участок на Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его большую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а затем переоформил на себя.

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