Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики Хейлу

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що українські правоохоронці зі Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили корупційну схему. Її організував заступник міністра енергетики.

Чиновника затримали у Києві під час того, як він отримував хабар у розмірі 500 тисяч доларів.

За таку суму чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати гірничодобувне обладнання із шахт прифронтового району Донецької області. Таке обладнання є дефіцитним.

В офіційних повідомленнях не уточнювалося, про кого мова йде, але українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що фігурант справи заступник міністра енергетики Олександр Хейло.

Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади.

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