Суд обоснованно отказал "Дарнице" в иске к Минэкономразвития, - "Фармак"

Признание обозначения "Корвалол Corvalolum" хорошо известным является законным и обоснованным и принято с соблюдением всех требований действующего законодательства Украины. Об этом сообщили в компании "Фармак".

"30 октября состоялось очередное судебное заседание по делу о хорошо известном обозначения "Корвалол Corvalolum". В ходе заседания, после заслушивания доводов сторон и полного и объективного анализа материалов дела, хозяйственным судом было вынесено решение об отказе в иске Фармацевтической фирме "Дарница" к МЭРТ полностью. Это свидетельствует о том, что решение Апелляционной палаты МЭРТ о признании обозначения "Корвалол Corvalolum" хорошо известным - законное и обоснованное, и было принято с соблюдением всех требований действующего законодательства Украины", - отметили в компании "Фармак".

Решение хозяйственного суда вступает в законную силу в порядке, определенном законодательством Украины.

"Фармак" выступает за цивилизованное конкуренцию, и в течение долгих лет защищает свои права на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum". Мы защищаем свое право лишь на обозначение - бренд. Сам лекарственное средство и его составляющие не защищены патентом, и он не охраняется в Украине с точки зрения интеллектуальной собственности. Аналогичный препарат может выпускать любой производитель, который докажет его качество и эффективность и пройдет все необходимые разрешительные процедуры. Но под другим названием, под своим собственным брендом", - подчеркнул директор по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук.

Напомним, в апреле 2017 АО "Фармак" обратилось в Апелляционную палату Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) с заявлением о признании общеизвестным знаком "Корвалол Corvalolum" в Украине на имя ОАО "Фармак" по состоянию на 1 декабря 2002 года, о чем был издан приказ МЭРТ № 1037 от 19 июля 2017 года.

Фармацевтическая фирма "Дарница" обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, в том числе, мотивировав исковые требования тем, что популярность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащиеся в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ.

Как ранее сообщалось, в середине прошлого столетия Киевским химико-фармацевтическим заводом им. Ломоносова, правопреемником которого является АО "Фармак", было принято решение разработать технологии и создать сердечно-сосудистый препарат, аналогичный препарата "Валокордин", который производился в Германии. Разработчик препарата - старший химик В. Я. Яковлева.

Первая партия лекарственного средства "Корвалол" была выпущена в 1959 году. С тех пор завод им. М. В. Ломоносова был единственным производителем препарата "Корвалол" на территории бывшего СССР. С 1991 года ОАО "Фармак" - единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве.

При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Использование знака "Корвалол Corvalolum" в целом подтверждается упаковками за период с 1991 по 2001 год включительно.