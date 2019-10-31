Суд обгрунтовано відмовив "Дарниці" в позові до Мінекономрозвитку, - "Фармак"

Визнання позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим є законним і обґрунтованим та прийнято з дотриманням всіх вимог чинного законодавства України. Про це повідомили в компанії "Фармак".

"30 жовтня відбулося чергове судове засідання у справі про добре відомому позначення "Корвалол Corvalolum". В ході засідання, після заслуховування аргументів сторін та повного і об'єктивного аналізу матеріалів справи, господарським судом було винесено рішення про відмову в позові Фармацевтичній фірмі "Дарниця" до МЕРТ повністю. Це свідчить про те, що рішення Апеляційної палати МЕРТ про визнання позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим - законне і обгрунтоване, і було прийнято з дотриманням всіх вимог чинного законодавства України", - відзначили в компанії "Фармак".

Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку, визначеному законодавством України.

"Фармак" виступає за цивілізовану конкуренцію, і протягом довгих років захищає свої права на добре відому марку "Корвалол Corvalolum". Ми захищаємо своє право лише на позначення - бренд. Сам лікарський засіб та його складові не захищені патентом, і він не охороняється в Україні з точки зору інтелектуальної власності. Аналогічний препарат може випускати будь-який виробник, який доведе його якість та ефективність і пройде всі необхідні дозвільні процедури. Але під іншою назвою, під своїм власним брендом", - підкреслив директор з правового забезпечення АТ "Фармак" Дмитро Таранчук.

Нагадаємо, в квітні 2017 АТ "Фармак" звернулося в Апеляційну палату Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) з заявою про визнання загальновідомим знаком "Корвалол Corvalolum" в Україні на ім'я ВАТ "Фармак" станом на 1 грудня 2002 року, про що був виданий наказ МЕРТ № 1037 від 19 липня 2017 року.

Фармацевтична фірма "Дарниця" звернулася в Господарський суд Києва з вимогою визнати недійсним рішення МЕРТ, в тому числі, мотивуючи позовні вимоги тим, що популярність знака не підтверджується фактичними даними та доказами, які містяться в матеріалах справи апеляційної палати МЕРТ.

Як раніше повідомлялося, в середині минулого століття Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. Ломоносова, правонаступником якого є АТ "Фармак", було прийнято рішення розробити технології та створити серцево-судинний препарат, аналогічний препарату "Валокордин", який проводився в Німеччині. Розробник препарату - старший хімік С. В. Яковлєва.

Перша партія лікарського засобу "Корвалол" була випущена в 1959 році. З тих пір завод ім. М. В. Ломоносова був єдиним виробником препарату "Корвалол" на території колишнього СРСР. З 1991 року ВАТ "Фармак" - єдиний виробник цього лікарського засобу на пострадянському просторі.

При цьому ТМ "Корвалол" захищена в 15 країнах Європи і Середньої Азії: Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Таджикистан, Киргизія і Казахстан. Використання знака "Корвалол Corvalolum" в цілому підтверджується упаковками за період з 1991 по 2001 рік включно.