Суд над Януковичем: как проходил процесс по делу экс-президента

Экс-президенту Украины дали еще одну возможность выступить с последним словом (УНИАН)

В понедельник, 19 ноября, экс-президент Виктор Янукович должен был выступить с последним словом в суде, где его обвиняют в государственной измене. Но беглый президент по удивительному совпадению как раз накануне получил травмы колена и спины. Ему предоставили шанс выступить в суде 5 декабря. И даже если он откажется, суд все равно объявит приговор. Наверняка это произойдет еще до нового года. Сомнений в том, что беглого президента признают виновным и осудят на многолетний тюремный срок, почти нет. Но от этого процесса власть явно получила намного меньше, чем рассчитывала изначально. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Многодневные дебаты по делу обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича завершились еще 30 октября. Выступления адвокатов заняли несколько суток чистого времени. Возможность выступить с последним словом предоставили и самому Януковичу. Это было запланировано на 19 ноября. Но экс-президент, как сообщили российские СМИ, накануне получил травмы колена и спины во время игры в теннис. И потому не смог выступить перед судом по видеосвязи из России.

Суд, приняв во внимание травму, предоставил Януковичу возможность выступить 5 декабря. Причем, если потребуется, он сможет это сделать лежа или сидя на кровати. В любом случае, даже если подсудимый откажется от последнего слова, суд уйдет в совещательную комнату и объявит приговор – наверняка еще до нового года.

Сомнений в том, что беглого президента признают виновным и осудят на многолетний тюремный срок, почти нет. Но от этого процесса власть явно получила намного меньше, чем рассчитывала изначально.

"4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс. Генпрокуратура от имени государства Украина будет обвинять бывшего президента Януковича в государственной измене. Это не будет процесс мести, потому что мы нуждаемся в справедливости", - заявлял в своем телеобращении в начале мая прошлого года генпрокурор Юрий Луценко.

Пожалуй, впервые за время независимости с телеобращением к народу выступил не президент или премьер-министр, а глава Генпрокуратуры.

Повод был соответствующий. За годы после победы Революции достоинства народ обещанной справедливости так и не дождался. Расследования и суды по обвинениям в преступлениях против майдановцев тянутся годами, со смутными перспективами. Что уж говорить о нынешних временах и посадке пресловутых "трех друзей". Потому процесс против Януковича, как живого воплощения всей домайдановской несправедливости и виновника будущих бед, можно было выгодно медийно разыграть.

Обвинение построили вокруг письма Януковича к Владимиру Путину с просьбой "использовать вооруженные силы РФ для обеспечения законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины" от 1 марта 2014 года. Проще говоря, "Путин, введи войска!". Что Путин к тому моменту уже сделал. Но это обращение было им использовано как формальный повод применить силу.

Эпизод с обращением простой и очевидный, его гораздо быстрее и проще доказать, чем, к примеру, распутать хитроумные коррупционные схемы прошлой власти – потому его и выбрали. И генпрокурор Луценко весной прошлого года был настроен решительно и оптимистично, анонсируя судебный приговор уже к ближайшей годовщине независимости.

Но все сразу пошло не по плану ГПУ. Только на шестом заседании, к концу июня, суд наконец-то определился с форматом процесса. Поскольку Янукович возвращаться в Украину категорически не желает, а видеоконференцию с Ростовом организовать не удалось, судить его решили заочно, по специально предусмотренной для таких случаев процедуре.

Отсутствие динамики процесса закономерно привело и к потере интереса к делу со стороны СМИ. Телекамер и пишущих журналистов с каждым новым заседанием приходило все меньше, кроме тех дней, когда в суде допрашивали ВИП-свидетелей, вроде президента Петра Порошенко или главы МВД Арсена Авакова.

Насильно форсировать процесс власть не решилась, хотя такие возможности у нее есть всегда. Можно вспомнить хотя бы "газовое дело" Юлии Тимошенко 2011 года. Тогда заседания длились с утра до вечера каждый рабочий день, любые ходатайства защиты отклонялись автоматически, а недовольных таким положением дел удаляли из зала суда, часто с помощью бесцеремонных бойцов "Беркута". В этом же процессе глава коллегии судей Владислав Девятко нередко уступал просьбам защитников, переносил заседания на удобное им время, давал возможность знакомиться с материалами дела и т.д.

С одной стороны – это возможность показать, что это дело действительно не "процесс мести", как и обещал Луценко. С другой, может быть воспринято как слабость. Дескать, если даже Януковича не смогли осудить, да по такому плевому делу, имея все возможности и доказательную базу, то на что эта власть вообще способна.

Лояльностью суда адвокаты Януковича пользовались по полной программе. К концу процесса количество защитников экс-президента перевалило за десяток, некоторые были наняты им самим, некоторые – назначены государством, кого-то отстранял суд, кого-то отзывал, а потом возвращал в процесс Янукович. Отдельные адвокаты вообще не признают полномочия друг друга на участие в этом процессе. Свою роль сыграло и законодательство, которое, как оказалось, позволяет обвиняемому и его юридической команде затягивать процесс до бесконечности, вернее, пока не лопнет терпение судей.

Стратегия и тактика защитников стала очевидной с самого начала. Во-первых, перевести внимание с факта российской агрессии и аннексии Крыма на Евромайдан, доказывая нелегитимность отстранения Януковича от должности президента и всех предыдущих событий. Во-вторых, собрать доказательную базу для обращения в Европейский суд по правам человека, коллекционируя крупные и мелкие нарушения прав их подзащитного в этом процессе. В-третьих, довести сам процесс до абсурда.

Потасовка "на камеры" между главой команды адвокатов Януковича Виталием Сердюком, крепкими молодыми людьми из его юрфирмы и полицией, пытающейся протолкнуть в зал заседаний назначенного судом бесплатного адвоката Юрия Рябовола, - удобный способ сбить весь пафос о "процессе века". Как и продолжительные дебаты между прокурорами, адвокатами и судьей о том, сколько времени займет дорога из одного суда в другой по киевским пробкам. На этом фоне сама суть обвинений, госизмена, российская агрессия, аннексия Крыма, "восстановление справедливости", "президент-предатель" и так далее сами по себе отходят на второй план.

При этом в ходе допроса многочисленных свидетелей, в первую очередь, со стороны прокуратуры, все же всплыли любопытные подробности новейшей истории Украины, например, о том, что агрессия РФ не была спонтанной реакцией на Евромайдан, а готовилась задолго до него, планомерно и тщательно. Но на фоне цирковых представлений в суде на этом вряд ли кто-то обратил внимание.

При этом сам факт обвинительного приговора власть в привычном пафосном стиле подаст как торжество вселенской справедливости, хотя эффект смазан и размыт. Дальше, по идее, должна последовать апелляция и вступление приговора в законную силу. Но для самого Януковича это вряд ли будет иметь какие-то последствия. Ведь по состоянию на данный момент он даже не находится в розыске Интерпола – там упорно отказываются искать деятелей прошлой власти, ссылаясь на возможную политическую подоплеку таких дел.

Да и за пределы России сам Янукович сейчас вряд ли сунется. А жалоба в ЕСПЧ, которую могут рассматривать годами, автоматически не приведет к отмене приговора и не откроет экс-президенту дорогу назад в Украину. Разве что власть в Киеве к тому времени успеет поменяться, на что, вероятно, и рассчитывает Янукович.