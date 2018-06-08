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Суд над Януковичем начал допрос экс-начальника охраны бывшего президента

НовостиПолитика    08.06.2018 - 10:34
Фото: Виктор Янукович (УНИАН)
Фото: Виктор Янукович (УНИАН)

Оболонский райсуд продолжает рассматривать дело о госизмене Януковича

В Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктором Януковичем, начался допрос экс-начальника его охраны Владимира Павленко. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, допрос проходит по видеосвязи, так как свидетель находится в оккупированном Крыму. На следующих заседаниях допросят представителей службы безопасности экс-президента Сергея Бернацкого и Константина Кобзаря.

Также определены следующие даты заседаний по делу Януковича: 21, 22, 26 и 27 июня, а также с 16 по 20 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что суд назначил дату судебных прений по делу о госизмене Януковича на 30 и 31 июля.

 

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Теги публикации: госизмена, Янукович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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