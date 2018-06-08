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Суд над Януковичем почав допит екс-начальника охорони колишнього президента

НовиниПолітика    08.06.2018 - 10:34
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Оболонський райсуд продовжує розглядати справу про держзраду Януковича

В Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про державну зраду колишнього президента України Віктором Януковичем, почався допит екс-начальника його охорони Володимира Павленка. Про це оголосив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, допит проходить по відеозв'язку, так як свідок знаходиться в окупованому Криму. На наступних засіданнях допитають представників служби безпеки екс-президента Сергія Бернацького і Костянтина Кобзаря.

Також визначені наступні дати засідань по справі Януковича: 21, 22, 26 і 27 червня, а також з 16 по 20 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд призначив дату судових дебатів у справі про держзраду Януковича на 30 та 31 липня.

 

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Теги публікації: госизмена, Янукович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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