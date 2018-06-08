Суд над Януковичем почав допит екс-начальника охорони колишнього президента

Оболонський райсуд продовжує розглядати справу про держзраду Януковича

В Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про державну зраду колишнього президента України Віктором Януковичем, почався допит екс-начальника його охорони Володимира Павленка. Про це оголосив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, допит проходить по відеозв'язку, так як свідок знаходиться в окупованому Криму. На наступних засіданнях допитають представників служби безпеки екс-президента Сергія Бернацького і Костянтина Кобзаря.

Також визначені наступні дати засідань по справі Януковича: 21, 22, 26 і 27 червня, а також з 16 по 20 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд призначив дату судових дебатів у справі про держзраду Януковича на 30 та 31 липня.