Суд по новому украинскому правописанию отложили на август

Окружной административный суд Киева отложил на 15 августа заседание по новому украинскому правописанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что сегодня Окружной административный суд Киева провел подготовительное заседание по иску к Кабинету министров, которым пытаются обжаловать новую редакцию украинского правописания. В суде отметили, что ответчику дали время для подготовки отзыва на иск и отложили рассмотрение до 15 августа 2019 года.

Отметим, истец обратился в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".

Напомним, новая редакция украинского правописания вступила в силу 3 июня. С этого его дня нормы и правила рекомендуются к применению во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В министерстве образования продолжают готовить план имплементации новой редакции украинского правописания.