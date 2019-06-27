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Суд по новому украинскому правописанию отложили на август

Новости » Общество    27.06.2019 - 20:22
Суд по новому украинскому правописанию отложили на август
Иллюстративное фото (УНИАН)

Новое украинское правописание пытаются обжаловать в интересах ученицы 7 класса

Окружной административный суд Киева отложил на 15 августа заседание по новому украинскому правописанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что сегодня Окружной административный суд Киева провел подготовительное заседание по иску к Кабинету министров, которым пытаются обжаловать новую редакцию украинского правописания. В суде отметили, что ответчику дали время для подготовки отзыва на иск и отложили рассмотрение до 15 августа 2019 года.

Отметим, истец обратился в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".

Напомним, новая редакция украинского правописания вступила в силу 3 июня. С этого его дня нормы и правила рекомендуются к применению во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В министерстве образования продолжают готовить план имплементации новой редакции украинского правописания.

 

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