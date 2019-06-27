Суд щодо нового українського правопису відклали на серпень

Ілюстративне фото (УНІАН)

Новий український правопис намагаються оскаржити в інтересах учениці 7 класу

Окружний адміністративний суд Києва відклав на 15 серпня засідання щодо нового українського правопису. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що сьогодні Окружний адміністративний суд Києва провів підготовче засідання за позовом до Кабінету міністрів, яким намагаються оскаржити нову редакцію українського правопису. У суді наголосили, що відповідачу дали час для підготовки відгуку на позов і відклали розгляд до 15 серпня 2019 року.

Зазначимо, позивач звернувся до суду в інтересах своєї дочки, учениці 7-го класу - і просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 "Питання українського правопису".

Нагадаємо, нова редакція українського правопису набула чинності 3 червня. З цього дня його норми і правила рекомендуються до застосування у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення. У міністерстві освіти продовжують готувати план імплементації нової редакції українського правопису.