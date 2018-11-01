Суд Нидерландов не позволил Ryanair закрыть базу в Эйндховене

Фото: самолет Ryanair (facebook.com/ryanair)

Ранее Ryanair заявлял, что 5 ноября закроет свою базу в Эйндховене

Суд Нидерландов заблокировал решение лоукост-компании Ryanair закрыть базу в Эйндховене и переместить экипажи в другое место. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее Ryanair заявлял, что 5 ноября закроет свою базу в Эйндховене и переместит 16 летчиков, которые совершают рейсы из этого аэропорта, до другой локации за рубежом, чтобы сократить расходы.

В свою очередь Районный суд города Гертогенбос заявил, что ирландский перевозчик злоупотребил своими полномочиями как работодатель.

"Ryanair не удалось объяснить, почему этот шаг был необходимым, и заявил, что это решение, как представляется, является возмездием за общеевропейские забастовки, в которых голландские пилоты присоединились в последние месяцы", - отметили в суде.

В конце сентября Ryanair отменил 250 рейсов в шести европейских странах из-за забастовки.

Руководство лоукостера называло этот страйк "ненужным" по той причине, что в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии соглашения с персоналом уже фактически достигнуто. Компания также призвала сотрудников из других стран продолжить переговоры о заключении соответствующих контрактов.

Добавим, Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. Прошлого финансового года компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.