Суд Нідерландів не дозволив Ryanair закрити базу в Ейндховені

Фото: літак Ryanair (facebook.com/ryanair)

Раніше Ryanair заявляв, що 5 листопада закриє свою базу в Ейндховені

Суд Нідерландів заблокував рішення лоукост-компанії Ryanair закрити базу в Ейндховені та перемістити екіпажі в інше місце. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше Ryanair заявляв, що 5 листопада закриє свою базу в Ейндховені і перемістить 16 льотчиків, які здійснюють рейси з цього аеропорту, до іншої локації за кордоном, щоб скоротити витрати.

В свою чергу Районний суд міста Гертогенбос заявив, що ірландський перевізник зловжив своїми повноваженнями як роботодавець.

"Ryanair не вдалося пояснити, чому цей крок був необхідним, і заявив, що це рішення, як видається, є відплатою за загальноєвропейські страйки, до яких голландські пілоти приєдналися в останні місяці", - зазначили у суді.

Наприкінці вересня Ryanair скасував 250 рейсів в шести європейських країнах через страйки.

Керівництво лоукостера називало цей страйк "непотрібним" з тієї причини, що в Ірландії, Великобританії, Німеччині та Португалії угоди з персоналом вже фактично досягнуто. Компанія також закликала співробітників з інших країн продовжити переговори щодо укладення відповідних контрактів.

Додамо, Ryanair здійснює перельоти по більш ніж 1,8 тис. маршрутів в 215 аеропортах, розташованих в 37 країнах. Минулого фінансового року компанія перевезла 130,3 млн осіб. Її парк налічує 400 літаків Boeing-737-800.