Суд назначил лингвистическую экспертизу по интервью Коломойского

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Такое решение было принято для возможного установления угроз убийством в отношении двух американцев

Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу речи олигарха Игоря Коломойского в интервью программе "Схемы:коррупция в деталях". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на материалы суда.

Как сообщается, такое решение было принято для возможного установления угроз убийством в отношении двух американцев Игоря Фрумана и Льва Парнаса.

Отметим, украинская полиция расследует дело от 10 июня по факту угроз убийством двум гражданам США, по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса. Досудебное расследование установило, что в полицию поступило сообщение от Фрумана и Парнаса о совершении уголовного преступления против них.

Как сообщается, экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз поручено установить:

содержатся ли в тексте интервью со стороны Коломойского высказывания, которые свидетельствуют или указывают на прямые угрозы жизни и/или здоровью Фрумана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется;

содержатся ли в тексте интервью высказывания, которые свидетельствуют или указывают на скрытые угрозы жизни и/или здоровью Фрумана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется;

содержатся ли в тексте интервью другие выражения, которые могут быть восприняты как угрозы жизни и/или здоровью Фруману и Парнасу; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях.

Добавим, что во время интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" в их адрес были высказаны угрозы их жизни и здоровью.

"В Украине действуют два аферисты, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман... Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое ... И они пытаются спрогнозировать каждому из них свою PR-позицию. И мы знаем все подробности и все нюансы" - говорил Коломойский.

Напомним, адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани посоветовал выдвинуть обвинения украинскому бинесмена Игорю Коломойскому, который угрожал двум клиентам Джулиани.В частности сообщается, что Коломойский раскритиковал и обещал вывести "на свет Божий" двух американских граждан - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, по словам Коломойского, "собирают с людей деньги, рассказывая, что они близки с господином Джулиани".