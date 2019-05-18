Адвокат Трампа посоветовал своим клиентам выдвинуть обвинения Коломойскому

Фото: Рудольф Джулиани (kmu.gov.ua)

Коломойский озвучил угрозы двум американцам, которые являются клиентами Джулиани

Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани посоветовал выдвинуть обвинения украинскому бинесмена Игорю Коломойскому, который угрожал двум клиентам Джулиани. Как передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об этом адвокат написал в серии твитов.

В частности сообщается, что Коломойский раскритиковал и обещал вывести "на свет Божий" двух американских граждан - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, по словам Коломойского, "собирают с людей деньги, рассказывая, что они близки с господином Джулиани".

"Небезызвестный олигарх вернулся из длительного изгнания и немедленно озвучил угрозы двум американцам, Льву Парнасу и Игорю Фруману. Они мои клиенты, и я посоветовал им выдвинуть обвинения", - написал Джулиани.

Джулиани в ответ напомнил в своем Twitter, что Коломойский под следствием ФБР и добавил, что американские аналитики описывают Коломойского, как "супер опасного".

Он добавил, что Коломойского надо привлечь к ответственности за угрозы.

"Это тест для избранного президента (Владимира Зеленского, - ред.). Он уже окружил себя некоторыми людьми, которые являются врагами президента Трампа. Теперь говорят, что у этого олигарха тоже есть люди. Коломойский должен быть привлечен к ответственности за угрозу. Давайте посмотрим? Это скажет нам о том, кто контролирует ситуацию? ", - резюмировал Джулиани.

Адвокат президента США также спросил, арестуют ли Коломойского.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия. Самолет, на борту которого находился Коломойский прилетел в аэропорт Днепра из Тель-Авива в 2:30 ночи в четверг, 16 мая.