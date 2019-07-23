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Суд призначив лінгвістичну експертизу по інтерв'ю Коломойського

Новини » Політика    23.07.2019 - 12:39
Суд призначив лінгвістичну експертизу по інтерв'ю Коломойського
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Таке рішення було прийнято для можливого встановлення погроз вбивством щодо двох американців

Печерський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу мови олігарха Ігоря Коломойського в інтерв'ю програмі "Схеми:корупція в деталях". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на матеріали суду.

Як повідомляється, таке рішення було прийнято для можливого встановлення погроз вбивством щодо двох американців Ігоря Фрумана і Лева Парнаса.

Зазначимо, українська поліція розслідує справу від 10 червня за фактом погроз вбивством двох громадян США, за 1 ч. ст. 129 Кримінального кодексу. Досудове розслідування встановило, що в поліцію надійшло повідомлення від Фрумана і Парнаса про скоєння кримінального злочину проти них.

Як повідомляється, експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз доручено встановити:

  • чи містяться в тексті інтерв'ю з боку Коломойського висловлювання, які свідчать або вказують на прямі погрози життю і / або здоров'ю Фрумана і Парнаса; якщо вони є, то в яких саме словах і виразах це проявляється;
  • чи містяться в тексті інтерв'ю висловлювання, які свідчать або вказують на приховані погрози життю і / або здоров'ю Фрумана і Парнаса; якщо вони є, то в яких саме словах і виразах це проявляється;
  • чи містяться в тексті інтерв'ю інші вирази, які можуть бути сприйняті як погрози життю і / або здоров'ю Фрумана і Парнаса; якщо вони є, то в яких саме словах і виразах.

Додамо, що під час інтерв'ю журналістам програми "Схеми: корупція в деталях" в їх адресу були висловлені погрози їхньому життю та здоров'ю.

"В Україні діють два аферисти, які знаходяться під розслідуванням США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - то Фруман, то Фурман ... Два "Остапа Бендери", які ходять між двома країнами і розповідають всяке ... і вони намагаються спрогнозувати кожному з них свою PR-позицію. І ми знаємо всі подробиці і всі нюанси "- говорив Коломойський.

Нагадаємо, адвокат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, екс-мер Нью-Йорка, Рудольф Джуліані порадив висунути звинувачення українському бінесмену Ігорю Коломойському, котрий погрожував двом клієнтам Джуліані. Зокрема повідомляється, що Коломойський розкритикував і обіцяв вивести "на світло Боже" двох американських громадян - Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, які, за словами Коломойського, "збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані".

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