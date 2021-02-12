Суд над Навальным продолжается: оппозиционера уже привезли на заседание

Бабушкинский райсуд Москвы в пятницу, 12 февраля, продолжит рассмотрение дела в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Второй мировой войны 94-летнего Игната Артеменко.

По данным ТАСС , Навального уже привезли в суд, у здания усилены меры безопасности.

Во время прошлого заседания 5 февраля допросили двух свидетелей, а также самого Артеменко, которому впоследствии стало плохо, и заседание пришлось прервать.

Отметим, Навальный обвиняется в клевете. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.

По версии следствия, 2 июня 2020 года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко высказывал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальный, в свою очередь, назвал этих людей предателями.

Российский суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года по делу "Ив Роше". Однако суд учел время, которое оппозиционер провел под арестом, поэтому сидеть ему осталось 2,5 года.

Как сообщало РБК-Украина, мир бурно отреагировал на приговор Навальному, в частности, решение российского суда назвали "чистым цинизмом".