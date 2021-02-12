Суд над Навальним продовжується: опозиціонера вже привезли на засідання

Бабушкінський райсуд Москви в п'ятницю, 12 лютого, продовжить розгляд справи щодо російського опозиціонера Олексія Навального, якого обвинувачують в наклепі на ветерана Другої світової війни 94-річного Гната Артеменка.
Про це повідомляє РБК Україна.
Під час минулого засідання 5 лютого допитали двох свідків, а також самого Артеменка, якому згодом стало погано і засідання довелося перервати.
Передбачається, що сьогодні надасть свідчення онук Артеменка Ігор Колесников.
За даними ТАСС, Навального вже привезли до суду, біля будівлі посилили заходи безпеки.
Зазначимо, Навальний звинувачується в наклепі. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.
За версією слідства, 2 червня 2020 року в своєму Telegram-каналі і на сторінці в Twitter Навальний розмістив відеоролик, в якому ветеран Другої світової війни Гнат Артеменко висловлював свою позицію на підтримку змін до Конституції РФ. Навальний, в свою чергу, назвав цих людей зрадниками.
Російський суд відправив Навального у колонію загального режиму на 3,5 роки у справі "Ів Роше". Однак суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 роки.
Як повідомляло РБК-Україна, світ бурно відреагував на вирок Навальному, зокрема, рішення російського суду назвали "чистим цинізмом".