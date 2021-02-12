Суд над Навальним продовжується: опозиціонера вже привезли на засідання

Бабушкінський райсуд Москви в п'ятницю, 12 лютого, продовжить розгляд справи щодо російського опозиціонера Олексія Навального, якого обвинувачують в наклепі на ветерана Другої світової війни 94-річного Гната Артеменка.

Про це повідомляє РБК Україна.

Під час минулого засідання 5 лютого допитали двох свідків, а також самого Артеменка, якому згодом стало погано і засідання довелося перервати.

Передбачається, що сьогодні надасть свідчення онук Артеменка Ігор Колесников.

За даними ТАСС, Навального вже привезли до суду, біля будівлі посилили заходи безпеки.