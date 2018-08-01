В суд направлен обвинительный акт в отношении группы лиц, которые незаконно хранили оружие

Группировка состояла из 4 человек, двое из которых принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины

Под руководством прокуратуры Киевской области направлено в суд обвинительный акт в отношении членов организованной группы, которые занимались незаконным хранением и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, которые завозили из зоны АТО. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Как отмечается, группировка состояла из 4 человек, двое из которых принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины, где и наладили канал поставки огнестрельного оружия, которое в дальнейшем сбывали на территории столицы и области.

"Участников ОПГ задержаны в декабре прошлого года непосредственно во время сбыта очередной партии огнестрельного оружия, а именно пистолетов "ТТ", "Макаров" и "ALFA IRON DEFENDER" и патронов к ним", - говорится в сообщении.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, что 28 июля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке чиновника отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности Национальной полиции в Запорожской области. Он требовал 1 тыс. долларов.