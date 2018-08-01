До суду скеровано обвинувальний акт щодо групи осіб, які незаконно зберігали зброю

Угруповання складалось з 4 осіб, двоє з яких брали участь у антитерористичній операції на сході України

За керівництва прокуратури Київської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно членів організованої групи, які займались незаконним зберіганням та збутом вогнепальної зброї та боєприпасів, які завозили із зони АТО. Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Як зазначається, угруповання складалось з 4 осіб, двоє з яких брали участь у антитерористичній операції на сході України, де і налагодили канал постачання вогнепальної зброї, яку в подальшому збували на території столиці та області.

"Учасників ОЗГ затримано у грудні минулого року безпосередньо під час збуту чергової партії вогнепальної зброї, а саме пістолетів "ТТ", "Макарова" та "ALFA IRON DEFENDER" та набоїв до них", - йдеться у повідомленні.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 7 років.

Нагадаємо, що 28 липня співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі посадовця відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Національної поліції у Запорізькій області. Він вимагав 1 тис. доларів.