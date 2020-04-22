В суд направлено обвинение в госизмене против экс-судьи Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Автономной Республики Крым, его обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что экс-судья в 2014 году по собственному желанию перешла на службу оккупационной власти Крыма.

"В дальнейшем, находясь в составе судебной коллегии по уголовным делам "Верховного Суда Республики Крым", неоднократно поддерживала решение по подавлению гражданской активности проукраински настроенных жителей полуострова, которые отстаивали свою позицию во время митинга 26 февраля 2014. Кроме этого, при активном участии обвиняемой "Верховный Суд Республики Крым" принял незаконное решение, согласно которому в течение 9 месяцев под стражей удерживали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и других граждан Украины", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства бывшей судье грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в апреле в Киеве суд приговорил к 12 годам тюрьмы полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова за госизмену. Полковник ВСУ собирал разведывательную информацию о передвижении сил и средств украинских военных подразделений.

Также сообщалось, что Святошинский районный суд Киева признал виновным судью Ялтинского городского суда Крыма в государственной измене, приговорив его к 12 годам тюрьмы.