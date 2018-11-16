В суд направлено дело о взятке экс-председателю Сумского хозсуда

Фото: Александр Коваленко (su.arbitr.gov.ua)

Чиновник был задержан при покушении на получение взятки в сумме более 26 тыс. долларов

В суд направлено обвинительный акт в отношении экс-председателя Сумского хозяйственного суда Александра Коваленко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что по материалам СБУ в суд направлено обвинение по результатам предварительного расследования по факту вымогательства и покушение на получение взятки экс-председателем Сумского хозяйственного суда.

Напомним, в ноябре 2017 года правоохранителями был задержан чиновник при покушении на получение взятки в сумме более 26 тыс. долларов от местного бизнесмена. В такую ​​сумму злоумышленник оценил свое содействие в вынесении судебного решения в пользу возглавляемой предпринимателем строительной компании.

В рамках уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере пяти миллионов гривен. Взяточнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, летом подозреваемому в получении взятки бывшему главе Хозяйственного суда Сумской области продлили действие четырех процессуальных обязанностей.

Как известно, Коваленко был задержан в январе 2017 года. Задержанному на взятке экс-главе хозсуда Сумской области избрали меру пресечения.