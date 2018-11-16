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До суду направлено справу про хабар екс-голові Сумського госпсуду

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 11:31
До суду направлено справу про хабар екс-голові Сумського госпсуду
Фото: Олександр Коваленко (su.arbitr.gov.ua)

Чиновник був затриманий при замаху на одержання хабара в сумі понад 26 тис. доларів

До суду направлено обвинувальний акт стосовно екс-голови Сумського господарського суду Олександра Коваленка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що за матеріалами СБУ до суду направлено обвинувачення за результатами попереднього розслідування за фактом вимагання та замах на отримання хабара екс-головою Сумського господарського суду.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року правоохоронцями був затриманий чиновник при замаху на отриманні хабара в сумі понад 26 тис. доларів від місцевого бізнесмена. У таку суму зловмисник оцінив своє сприяння у винесенні судового рішення на користь очолюваної підприємцем будівельної компанії.

В рамках кримінального провадження затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в розмірі п'яти мільйонів гривень. Хабарнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, влітку підозрюваного в отриманні хабара колишньому голові Господарського суду Сумської області продовжили дію чотирьох процесуальних обов'язків.

Як відомо, Коваленко був затриманий в січні 2017 року. Затриманому на хабарі екс-голові госпсуду Сумської області обрали запобіжний захід.

 

 

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