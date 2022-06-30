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В суд направили дело против Януковича и начальника его охраны

Фото: Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Дело экс-президента Виктора Януковича и руководителя его охраны Константина Кобзаря передали в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Следователи ГБР и Офиса генпрокурора завершили расследование и передали обвинительный акт в суд по факту подстрекательства и совершения дезертирства, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

В чем суть дела?

Правоохранители установили, что 23 февраля 2014 года Виктор Янукович с охранниками и другими лицами с помощью трех российских военных вертолетов незаконно переправили в РФ не менее 20 человек. Это произошло за пределами пункта пропуска, возле села Урзуф Мангушского района Донецкой области.

Также 24 февраля того же года Янукович, находясь на территории воинской части Черноморского флота России в Севастополе, уговорил начальника своей охраны Константина Кобзаря к дезертирству.

Той же ночью Кобзарь вместе с бывшим президентом при содействии российских силовиков покинул Украину кораблем.

Напомним, что ГБР также завершило расследование по делу о захвате государственной власти Виктором Януковичем.

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