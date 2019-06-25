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В суд направили дело крымского боевика за захват кораблей в 2014

Новости » Политика    25.06.2019 - 15:40
В суд направили дело крымского боевика за захват кораблей в 2014
Фото: боевик подразделения "Рубеж" (cr.npu.gov.ua)

Обвинительный акт в суд направило управление СБУ в Крыму

Главное управление Службы безопасности Украины направило в суд обвинительный акт в отношении руководителя незаконного вооруженного формирования "Рубеж", боевики которого осуществляли захват украинских кораблей в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Указано, что под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым следователи Главного управления СБУ в АР Крым, по результатам проведенного специального предварительного расследования, направили в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей незаконного вооруженного формирования "Добровольная народная дружина "Рубеж".

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что обвиняемый в марте 2014 года во время захвата кораблей и объектов Военно-морских сил Украины в г. Севастополь осуществлял руководство действиями членов незаконного формирования вооруженного формирования "Рубеж", - отмечается в сообщении.

Подозреваемый боевик обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Напомним, полиция Автономной Республики Крым объявила в розыск руководство и участников отдельного подразделения "Рубеж", которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий" и разведывательного корабля "Славутич".

Как писало РБК-Украина ранее, украинские правоохранители идентифицировали 900 участников "Самообороны Крыма", которые способствовали аннексии полуострова в 2014 году.

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