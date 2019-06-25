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До суду направили справу кримського бойовика за захоплення кораблів в 2014

Новини » Політика    25.06.2019 - 15:40
До суду направили справу кримського бойовика за захоплення кораблів в 2014
Фото: бойовик підрозділу "Рубіж" (cr.npu.gov.ua)

Обвинувальний акт до суду направило управління СБУ у Криму

Головне управління Служби безпеки України скерувало до суду обвинувальний акт стосовно керівника незаконного збройного формування "Рубеж", бойовики якого здійснювали захоплення українських кораблів у 2014 році. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Вказано, що під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим слідчі Головного управління СБУ в АР Крим, за результатами проведеного спеціального досудового розслідування, направили до суду обвинувальний акт відносно одного з керівників незаконного збройного  формування "Добровільна народна дружина "Рубеж".

"У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що  обвинувачений у березні 2014 року під час захоплення кораблів та об’єктів Військово-морських сил України у м. Севастополь здійснював керівництво діями членів незаконного формування збройного формування "Рубеж", - зазначається у повідомленні.

Підозрюваний бойовик обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) та ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань).

Нагадаємо, поліція Автономної Республіки Крим оголосила в розшук керівництво і учасників окремого підрозділу "Рубіж", які протягом березня 2014 року брали активну участь у збройному захопленні протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький" і розвідувального корабля "Славутич".

Як писало РБК-Україна раніше, українські правоохоронці ідентифікували 900 учасників "Самооборони Криму", які сприяли анексії півострова в 2014 році.

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