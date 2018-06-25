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Суд наказал бывших руководителей избирательного участка "референдум" на Донбассе в 2014 году

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 22:10
Фото: митинг сепаратистов в 2014 году (УНИАН)
Фото: митинг сепаратистов в 2014 году (УНИАН)

Правонарушителям назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком

Суд наказал бывшего председателя избирательного участка и его заместителя, которые в 2014 году организовали проведение незаконного референдума. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Краматорским городским судом вынесен обвинительный приговор по делу двух мужчин, которые принимали активное участие в организации и проведении в временно оккупированном незаконными вооруженными формированиями г. Краматорске незаконного референдума о признании самостоятельности террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Правонарушителям назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год за умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

"Будучи председателем и заместителем председателя указанной комиссии, мужчины координировали работу подчиненных по оборудованию помещения для проведения так называемого референдума, по завершению голосования осуществили подсчет бюллетеней, составили, подписали и передали соответствующие протоколы вооруженным боевикам", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, 14 июня участницу незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" заочно приговорили к 8 годам лишения свободы.

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Теги публикации: Донбасс, сепаратизм, референдум  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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