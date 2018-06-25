Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд покарав колишніх керівників виборчої дільниці за "референдум" на Донбасі у 2014 році

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 22:10
Фото: мітинг сепаратистів у 2014 році (УНІАН)
Фото: мітинг сепаратистів у 2014 році (УНІАН)

Правопорушникам призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком

Суд покарав колишнього голову виборчої дільниці та його заступника, які у 2014 році організували проведення незаконного референдуму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"Краматорським міським судом винесено обвинувальний вирок у справі двох чоловіків, які брали активну участь в організації та проведенні у тимчасово окупованому незаконними збройними формуваннями м. Краматорську незаконного референдуму щодо визнання самостійності терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Правопорушникам призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік за умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України.

"Будучи головою та заступником голови вказаної комісії, чоловіки координували роботу підлеглих щодо обладнання приміщення для проведення так званого референдуму, по завершенню голосування здійснили підрахунок бюлетенів, склали, особисто підписали та передали відповідні протоколи озброєним бойовикам", - повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, 14 червня учасницю незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР" було заочно засуджено до 8 років позбавлення волі.

На Донбасі за добу ліквідовано 3 бойовиків, ще 9 поранено, - ООС Бойовики на Донбасі утримують у полоні 113 заручників, - Грицак
Теги публікації: Донбас, сепаратизм, референдум  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся