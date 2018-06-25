Суд покарав колишніх керівників виборчої дільниці за "референдум" на Донбасі у 2014 році

Правопорушникам призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком

Суд покарав колишнього голову виборчої дільниці та його заступника, які у 2014 році організували проведення незаконного референдуму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"Краматорським міським судом винесено обвинувальний вирок у справі двох чоловіків, які брали активну участь в організації та проведенні у тимчасово окупованому незаконними збройними формуваннями м. Краматорську незаконного референдуму щодо визнання самостійності терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Правопорушникам призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік за умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України.

"Будучи головою та заступником голови вказаної комісії, чоловіки координували роботу підлеглих щодо обладнання приміщення для проведення так званого референдуму, по завершенню голосування здійснили підрахунок бюлетенів, склали, особисто підписали та передали відповідні протоколи озброєним бойовикам", - повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, 14 червня учасницю незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР" було заочно засуджено до 8 років позбавлення волі.