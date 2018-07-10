Суд начал рассмотрение дела в отношении Савченко

Новости Политика 10.07.2018 - 12:32
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Прокурор заявил отвод составу суда по делу Савченко

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение продления ареста Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Есть отвод составу суда. Распределение данного ходатайства был не справедливым. Есть обстоятельство, исключающее участие судьи Мелешак в деле", - сказал прокурор Александр Банник.

Напомним, 22 июня суд оставил Савченко под стражей, таким образом, отклонив ходатайство защиты о поручительстве в отношении подозреваемой.

22 марта 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушения на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

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