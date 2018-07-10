Суд почав розгляд справи щодо Савченко

Прокурор заявив відвід складу суду у справі Савченко

Шевченківський районний суд Києва почав розгляд продовження арешту Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Є відвід складу суду. Розподіл даного клопотання був не справедливий. Є обставина, яка виключає участь судді Мелешак у справі", - сказав прокурор Олександр Банник.

Нагадаємо, 22 червня суд залишив Савченко під вартою, таким чином, відхиливши клопотання захисту про поручительство щодо підозрюваної.

22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замаху на вищих керівників України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.