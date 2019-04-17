Суд в Москве оставил под стражей еще восьмерых украинских моряков

Лефортовский районный суд Москвы 17 апреля продлил срок содержания под стражей 7 украинских моряков и представителю СБУ до 24 июля. Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу продлили меру пресечения на три месяца. Также под стражей оставили Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко.

Сторона обвинения просила продлить арест, подчеркивая необходимость получения результатов экспертиз. В свою очередь сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, причем сторона защиты заявила, что захват моряков было фактом агрессии со стороны РФ.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей четырех украинских военнопленных моряков на три месяца. Срок содержания под стражей продлили Роману Мокряку, Андрею Опрыску, Евгению Семидоцкому, Сергею Цибизову.

Украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018, трое из них получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.