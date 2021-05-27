Суд в Москве снова оштрафовал Twitter за "неудаление запрещенной информации"
Суд в Москве наложил штраф на социальную сеть Twitter в размере 9,5 миллиона рублей (129 325 тысяч долларов США) за неудаление запрещенной информации. Сумма штрафа неокончательная, так как суд сегодня рассмотрит еще три протокола.
Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.
Суд рассмотрел три протокола, составленных по статье 13.41 КоАП РФ. По первому протоколу штраф составил 3 миллиона рублей, по второму - 4 миллиона, по третьему - 2,5 миллиона.
Изданию рассказали в суде, что сумма 9,5 миллиона не окончательная: сегодня в суде будет рассмотрено еще три протокола, составленных на Twitter.
Напомним, 2 апреля суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter за то, что соцсеть не удалила контент с призывами к подросткам выходить на протесты. Общий размер штрафа составил 6,5 млн рублей (около $85 тысяч).
10 марта российские власти заявили о том, что начинают "замедление" работы Twitter из-за того, что соцсеть не выполнила требование об удалении контента. Роскмонадзор также пригрозил блокировкой в случае "продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона" и внес соцсеть "в перечень угроз".
16 марта в Роскомнадзоре заявили, что взяли паузу для наблюдения за реакцией компании Twitter по вопросу удаления "запрещенной информации".