Суд в Москве снова оштрафовал Twitter за "неудаление запрещенной информации"

Суд в Москве наложил штраф на социальную сеть Twitter в размере 9,5 миллиона рублей (129 325 тысяч долларов США) за неудаление запрещенной информации. Сумма штрафа неокончательная, так как суд сегодня рассмотрит еще три протокола.

Об этом сообщает " Новая газета " со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Изданию рассказали в суде, что сумма 9,5 миллиона не окончательная: сегодня в суде будет рассмотрено еще три протокола, составленных на Twitter.

Суд рассмотрел три протокола, составленных по статье 13.41 КоАП РФ. По первому протоколу штраф составил 3 миллиона рублей, по второму - 4 миллиона, по третьему - 2,5 миллиона.

Напомним, 2 апреля суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter за то, что соцсеть не удалила контент с призывами к подросткам выходить на протесты. Общий размер штрафа составил 6,5 млн рублей (около $85 тысяч).

10 марта российские власти заявили о том, что начинают "замедление" работы Twitter из-за того, что соцсеть не выполнила требование об удалении контента. Роскмонадзор также пригрозил блокировкой в случае "продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона" и внес соцсеть "в перечень угроз".

16 марта в Роскомнадзоре заявили, что взяли паузу для наблюдения за реакцией компании Twitter по вопросу удаления "запрещенной информации".