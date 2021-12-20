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Суд по MH17: защита признала, что военные из курской бригады были на Донбассе

Автор: Артем Горовенко

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 защита обвиняемого признала, что российские военные из 53-й зенитно-ракетной бригады Российской Федерации в июле 2014 года находились на Донбассе и воевали против Украины. И требовала приобщить его якобы оправдательные показания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nu.nl.

Сообщается, что сегодня прежде чем на судебном заседании начали зачитывать обвинения, защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова потребовала, чтобы к делу были приобщены показания свидетеля S45.

В частности, этот что этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и находился на Донбассе в июле 2014 года. В своих показаниях он заявлял, что ракета "Бук" якобы не могла сбить малазийский Boeing, но позже отказался от своих слов.

Суд пришел к выводу, что прокуратура была вправе не включать эти показания в материалы дела, и отказал адвокатам.

Напомним, ранее российская сторона не разрешила допросить командира курской зенитно-ракетной бригады Сергея Мучкаева по делу о катастрофе MH17 на Донбассе.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.

Также сообщалось, что Нидерланды готовят новое разбирательство в ICAO против России по делу MH17.

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