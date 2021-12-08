Ущерб интересам страны. РФ не разрешила допросить курского комбрига по делу MH17

Российская Федерация не разрешила допросить командира курской зенитно-ракетной бригады Сергея Мучкаева на суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе. Москва сочла, что его допрос может нанести ущерб интересам страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

"Вскоре после заседания 8 ноября российские власти попросили обратить внимание на просьбу о допросе Мучкаева. 3 декабря пришел ответ от россиян. Реализация запроса "может нанести ущерб жизненным интересам страны", сочли российские власти", - отметила Беллеман.

По ее словам, в ответе также говорится о том, что Мучкаева могут допросить в качестве свидетеля о военных секретах, но он не имеет права их раскрывать.

"Следовательно, в просьбе по допросу этого человека Россия не будет сотрудничать", - добавила она.