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Ущерб интересам страны. РФ не разрешила допросить курского комбрига по делу MH17

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Амстердам, Среда 08 декабря 2021 16:10
Ущерб интересам страны. РФ не разрешила допросить курского комбрига по делу MH17 Фото: суд по делу MH17 (nos nl photo ANP)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация не разрешила допросить командира курской зенитно-ракетной бригады Сергея Мучкаева на суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе. Москва сочла, что его допрос может нанести ущерб интересам страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

"Вскоре после заседания 8 ноября российские власти попросили обратить внимание на просьбу о допросе Мучкаева. 3 декабря пришел ответ от россиян. Реализация запроса "может нанести ущерб жизненным интересам страны", сочли российские власти", - отметила Беллеман.

По ее словам, в ответе также говорится о том, что Мучкаева могут допросить в качестве свидетеля о военных секретах, но он не имеет права их раскрывать.

"Следовательно, в просьбе по допросу этого человека Россия не будет сотрудничать", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Мучкаев является командиром 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, и, по версии обвинения, именно ее установка "Бук" сбила пассажирский самолет на Донбассе.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года на Донбассе. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.

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