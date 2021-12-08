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Суд по MH17: стало известно, когда начнут зачитывать обвинительный акт

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура начнет зачитывать обвинительное заключение на заседании суда в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе 20 декабря. Перед этим суд вынесет решения по поступившим запросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

"Дело возобновлено. Обвинительное заключение прокуратура начнет зачитывать 20 декабря", - написала Беллеман.

Она добавила, что до начала предъявления обвинения суд вынесет решения по поступившим сегодня запросам. В частности, будет оглашен вердикт по ходатайству защиты о предоставлении документов об одном свидетелей.

Напомним, на сегодняшнем заседании суда Россия не разрешила допросить командира курской зенитно-ракетной бригады Сергея Мучкаева.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года на Донбассе. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.

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