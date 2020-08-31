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Суд по MH17 продолжится в конце сентября

Автор: РБК-Украина

Судебные слушанья по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года продолжатся 28 сентября. Сегодня судебный процесс возобновился после перерыва в несколько недель.

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Об этом заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, передает Haarlems Dagblad.

В настоящее время процесс все еще находится на предварительной стадии.

Напомним, в июле Нидерланды подали в ЕСПЧ новый иск против Российской Федерации и в деле МН17, на прошлой неделе Европейский суд уведомил Россию о соответствующем иске.

Кроме того, в ЕС ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу МН17.

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