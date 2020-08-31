Суд у справі MH17 продовжиться в кінці вересня

Судові слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі в липні 2014 року продовжаться 28 вересня. Сьогодні судовий процес відновився після перерви в кілька тижнів.

Про це заявив головуючий суддя Хендрік Стэйнхаус, передає Haarlems Dagblad.

Нині процес все ще знаходиться на попередній стадії.

Нагадаємо, в липні Нідерланди подали в ЄСПЛ новий позов проти Російської Федерації і в справі МН17, минулого тижня Європейський суд повідомив Росію про відповідний позов.

Крім того, у ЄС очікують, що Росія візьме відповідальність за катастрофу МН17.