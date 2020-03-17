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Суд щодо MH17 продовжиться 23 березня в закритому режимі

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 13:08
Суд щодо MH17 продовжиться 23 березня в закритому режимі
Ілюстративне фото (flickr.com/jeroenakkermans)

Прес-центр при судовому комплексі Схіпхол закривають через коронавіруса

Через пандемію коронавірусу в Нідерландах суд у справі про катастрофу MH17 на Донбасі продовжиться 23 березня в закритому режимі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Окружного суду Гааги.

Повідомляється, що судові слухання продовжаться, як і планувалося, 23 березня о 10:00 за місцевим часом.

"Зацікавлені сторони і журналісти можуть стежити за засідання в прямому ефірі", - зазначив представник суду.

Очікується, що на цьому засіданні суд прийме рішення за попередніми запитами, потім слухання будуть припинені до 8 червня 2020 року. Прес-центр при судовому комплексі Схіпхол буде закритий через ситуацію з розвитком коронавіруса в Нідерландах.

Нагадаємо, раніше не виключався варіант з перенесенням судових слухань у Гаазі через коронавірус.

Минулого тижня в Гаазі почався судовий процес у авіакатастрофі малазійського лайнера на Донбасі, яка замикає топ-10 за кількістю жертв в історії. На суді, зокрема, були представлені нові свідки, які раніше не були оголошені слідством.

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