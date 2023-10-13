Суд над мережею російських шпигунів у Британії має закінчитися наступного року

Усі п'ять громадян Болгарії проживали в Англії, коли вони, ймовірно, вели стеження, щоб допомогти Росії.

Троє чоловіків і дві жінки були заарештовані в лютому за злочини, що суперечать закону про державну таємницю.

Обвинуваченими є:

Орлін Руссев;

Бізер Джамбазов;

Катрін Іванова;

Іван Стоянов;

Ваня Габерова.

Стверджується, що вони були частиною мережі, яка здійснювала спостереження від імені російської держави.

Габерова, яка була косметологом, раніше потрапляла в заголовки газет після того, як сказала клієнтам, що не цікавиться політикою.

Суд має завершитися наступного року

У п'ятницю п'ятеро обвинувачених постали в Олд-Бейлі перед суддею Джеремі Бейкером на попередньому слуханні. Жінки перебували у в'язниці Бронзфілд, а обвинувачені-чоловіки з'явилися через відеозв'язок із в'язниць Белмарш, Франкленд і Манчестер.

Прокурорка Елісон Морган підрахувала, що будь-який судовий процес у 2024 році триватиме приблизно шість тижнів, хоча адвокати захисту припускають, що він може тривати довше.

Суддя Бейкер призначив нове слухання в Олд-Бейлі на 10 листопада і взяв обвинувачених під варту.

Що цьому передувало

Нещодавно королівська прокуратура Британії повідомила, що п'ятьом громадянам Болгарії будуть пред'явлені звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації.

The Telegraph повідомляло, що троє болгар із російської шпигунської мережі проживали недалеко від військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона. Їх раніше заарештували правоохоронці Британії.

Видання Spiegel писало, що колишнього директора платіжної компанії Wirecard Яна Марсалека підозрюють у фінансуванні та керівництві російською агентурною мережею, яка займалася шпигунством у Британії.