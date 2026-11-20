Суд не став блокувати викуп акцій

Адміністративний суд Люксембургу розглянув вимогу чотирьох міноритарних акціонерів Kernel Holding S.A. Вони просили призупинити дію рішення Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) щодо ціни обов'язкового викупу акцій компанії на рівні 19,93 злотого за акцію.

Суд не знайшов підстав для призупинення рішення регулятора та відхилив вимоги заявників. Це дозволяє продовжити процедуру обов'язкового викупу акцій (sell-out) мажоритарним акціонером Kernel - компанією Namsen Limited - у повній відповідності до законодавства Люксембургу та за затвердженим графіком.

За даними "Кернел", це вже третя поразка групи міноритарних акціонерів у люксембурзьких судах, де їхні спроби заблокувати корпоративні процедури компанії послідовно визнаються необґрунтованими.

Як визначили ціну викупу

Процедура sell-out розпочалася у 2025 році після того, як частка Namsen Limited перевищила 95% статутного капіталу "Кернел", що було підтверджено Комісією з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF).

Законодавство Люксембургу передбачає, що за таких умов міноритарні акціонери можуть вимагати обов'язкового викупу своїх акцій за справедливою ціною, чим вони і скористались.

30 червня 2026 року CSSF визначила вартість викупу на рівні 19,93 злотого за акцію. Рішення ухвалили після розгляду заперечень групи міноритаріїв на основі незалежних оцінок KPMG і Grant Thornton.

Четверо мінорітаріїв оскаржили рішення регулятора та вимагали "заморозити" його дію до завершення розгляду справи по суті. Однак суд відмовив у застосуванні такого заходу.

Чому справу розглядають у Люксембурзі

У компанії пояснили, що розгляд справи відбувається у Люксембурзі, оскільки саме там зареєстрована материнська холдингова компанія Kernel Holding S.A. - це стандартна європейська практика для залучення міжнародного капіталу та фінансування.

Водночас "Кернел" залишається українською компанією. Всі виробничі активи, команда та сплата податків з їх діяльності зосереджені в Україні.