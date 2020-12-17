Суд в Люксембурге открыл дело о банкротстве "Кернел холдинг"

В Люксембурге открыли дело о банкротстве зарегистрированной в Швейцарии акционерной компании "Кернел холдинг", в связи с неуплатой ею значительной суммы долга в пользу Стадника М.В. Указанная сумма задолженности установлена Лондонским судом международного арбитража.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как известно, "Кернел холдинг СА" является основателем украинского аграрного холдинга "Кернел", в пользовании которого сконцентрировано около 600 тысяч сельскохозяйственных земель.

Конечным бенефициарным владельцем компании является известный украинский бизнесмен Андрей Веревский.

Как отмечает издание, банкротство компании "Кернел холдинг СА" может повлечь финансовые проблемы агрохолдинга "Кернел", что в свою очередь может привести к задержкам и не выплатам арендной платы владельцам земли, находящейся в аренде холдинга в Украине, проблем с контрагентами и иностранными инвесторами компании.

Напомним, конфликт между владельцами агрохолдинга "Кернел" и супругами Стадников разгорелся из-за отказа "Кернела" оплатить стоимость проданных компании Стадником Михаилом и Стадник Инессой корпоративных прав ООО "Стиоми-Холдинг" и Хмельницкхлебопродукт.

Также, в настоящее время счета компании "Кернел холдинг СА" в Швейцарии и Люксембурге арестованы по заявлению Стадника.