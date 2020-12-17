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Суд у Люксембурзі відкрив справу про банкрутство "Кернел холдинг"

Автор: РБК-Україна

В Люксембурзі відкрили справу про банкрутство зареєстрованої в Швейцарії акціонерної компанії "Кернел холдинг", у зв'язку з несплатою нею значної суми боргу в користь Стадника М.В. Зазначена сума заборгованості встановлена Лондонським судом міжнародного арбітражу.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Як відомо, "Кернел холдинг СА" є засновником українського аграрного холдингу "Кернел", у користуванні якого сконцентровано близько 600 тисяч сільськогосподарських земель.

Кінцевим бенефіціарним власником компанії є відомий український бізнесмен Андрій Веревський.

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Як зазначає видання, банкрутство компанії "Кернел холдинг СА" може спричинити фінансові проблеми агрохолдингу "Кернел", що своєю чергою може призвести до затримок і не виплат орендної плати власникам землі, що перебуває в оренді холдингу в Україні, проблем з контрагентами та іноземними інвесторами компанії.

Нагадаємо, конфлікт між власниками агрохолдингу "Кернел" і подружжям Стадніков розгорівся через відмову "Кернела" оплатити вартість проданих компанії Стадником Михайлом і Стадник Інесою корпоративних прав ТОВ "Стіомі-Холдинг" і Хмельницкхлібопродукт.

Також, в цей час рахунки компанії "Кернел холдинг СА" у Швейцарії та Люксембурзі заарештовані за заявою Стадника.

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Новини України банкротствоКернелСуд