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Суд лишил основателя Wikileaks гражданства Эквадора

Автор: Анастасия Рокитна

Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж лишился гражданства Республики Эквадор. Такое решение принял суд.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ABC.

Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля.

"Суд действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, принятое прежним правительством", - цитирует ABC заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.

Адвокат 50-летнего австралийца Карлос Поведа отметил, что права Ассанжа были нарушены в ходе судебного процесса, поскольку его лишили возможности принять участие в слушаниях, что является поводом для апелляции.

На сайте WikiLeaks, основателем которой является Ассанж, были обнародованы американские секретные материалы, в частности о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане.

Власти США обвинили Ассанжа в разглашении секретной информации. С 2012 года он спасался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.

Кроме того, Джулиана Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции и был задержан утром 11 апреля 2019 года по запросу США. С того момента он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.

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WikiLeaksДжулиан Ассанж