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Суд позбавив засновника Wikileaks громадянства Еквадору

Автор: Анастасія Рокитна

Засновник організації WikiLeaks австралієць Джуліан Ассанж позбувся громадянства Республіки Еквадор. Таке рішення прийняв суд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ABC.

Ассанж, який отримав еквадорське громадянство в січні 2018 року, був позбавлений його за рішенням суду в понеділок, 26 липня.

"Суд діяв незалежно і слідував належній правовій процедурі, розглядаючи рішення, прийняте колишнім урядом", - цитує ABC заяву зовнішньополітичного відомства Еквадору.

Адвокат 50-річного австралійця Карлос Поведа зазначив, що права Ассанжа були порушені в ході судового процесу, оскільки його позбавили можливості взяти участь у слуханнях, що є приводом для апеляції.

На сайті WikiLeaks, засновником якої є Ассанж, були оприлюднені американські секретні матеріали, зокрема про військові злочини США в Іраку і Афганістані.

Влада США звинуватила Ассанжа в розголошенні секретної інформації. З 2012 року він рятувався від переслідувань в посольстві Еквадору в Лондоні.

Крім того, Джуліана Ассанжа звинуватили в сексуальних домаганнях і згвалтуванні в Швеції в 2010 році. З червня 2012 роки він ховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись екстрадиції і був затриманий вранці 11 квітня 2019 року на запит США. З того моменту він перебуває у в'язниці строгого режиму Белмарш.

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WikiLeaksДжулиан Ассанж