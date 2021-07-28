Суд позбавив засновника Wikileaks громадянства Еквадору

Адвокат 50-річного австралійця Карлос Поведа зазначив, що права Ассанжа були порушені в ході судового процесу, оскільки його позбавили можливості взяти участь у слуханнях, що є приводом для апеляції.

Ассанж, який отримав еквадорське громадянство в січні 2018 року, був позбавлений його за рішенням суду в понеділок, 26 липня.

На сайті WikiLeaks, засновником якої є Ассанж, були оприлюднені американські секретні матеріали, зокрема про військові злочини США в Іраку і Афганістані.

Влада США звинуватила Ассанжа в розголошенні секретної інформації. З 2012 року він рятувався від переслідувань в посольстві Еквадору в Лондоні.

Крім того, Джуліана Ассанжа звинуватили в сексуальних домаганнях і згвалтуванні в Швеції в 2010 році. З червня 2012 роки він ховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись екстрадиції і був затриманий вранці 11 квітня 2019 року на запит США. З того моменту він перебуває у в'язниці строгого режиму Белмарш.