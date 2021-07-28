Суд лишил основателя Wikileaks гражданства Эквадора

Адвокат 50-летнего австралийца Карлос Поведа отметил, что права Ассанжа были нарушены в ходе судебного процесса, поскольку его лишили возможности принять участие в слушаниях, что является поводом для апелляции.

Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля.

На сайте WikiLeaks, основателем которой является Ассанж, были обнародованы американские секретные материалы, в частности о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане.

Власти США обвинили Ассанжа в разглашении секретной информации. С 2012 года он спасался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.

Кроме того, Джулиана Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции и был задержан утром 11 апреля 2019 года по запросу США. С того момента он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.