ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд позбавив засновника Wikileaks громадянства Еквадору

Новость на русском →
Кіто, Середа 28 липня 2021 09:01
Суд позбавив засновника Wikileaks громадянства Еквадору Фото: засновник Wikileaks Джуліан Ассанж (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Засновник організації WikiLeaks австралієць Джуліан Ассанж позбувся громадянства Республіки Еквадор. Таке рішення прийняв суд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ABC.

Ассанж, який отримав еквадорське громадянство в січні 2018 року, був позбавлений його за рішенням суду в понеділок, 26 липня.

"Суд діяв незалежно і слідував належній правовій процедурі, розглядаючи рішення, прийняте колишнім урядом", - цитує ABC заяву зовнішньополітичного відомства Еквадору.

Адвокат 50-річного австралійця Карлос Поведа зазначив, що права Ассанжа були порушені в ході судового процесу, оскільки його позбавили можливості взяти участь у слуханнях, що є приводом для апеляції.

На сайті WikiLeaks, засновником якої є Ассанж, були оприлюднені американські секретні матеріали, зокрема про військові злочини США в Іраку і Афганістані.

Влада США звинуватила Ассанжа в розголошенні секретної інформації. З 2012 року він рятувався від переслідувань в посольстві Еквадору в Лондоні.

Крім того, Джуліана Ассанжа звинуватили в сексуальних домаганнях і згвалтуванні в Швеції в 2010 році. З червня 2012 роки він ховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись екстрадиції і був затриманий вранці 11 квітня 2019 року на запит США. З того моменту він перебуває у в'язниці строгого режиму Белмарш.

Читайте РБК-Україна в Google News
WikiLeaks Джулиан Ассанж
NEWS
В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19
В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19
DAILY
Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям