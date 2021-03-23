"Суд" в Крыму вынес приговор жене фигуранта "дела Хизб-ут Тахрир"

Подконтрольный России Джанкойский районный суд в Крыму признал виновной жену фигуранта белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Ризы Омерова - Севилью Омерову - в админнарушении за выход на одиночный пикет. Ей вынесли предупреждение в качестве меры пресечения.

Майор полиции Николай Литвинов утверждал, что информацию о правонарушениях Омеровой он узнал от сотрудников Центра "Э", которые мониторили соцсети.

В частности, сообщается, что они нашли несколько материалов о "правонарушениях" женщины, которые они, в свою очередь, переадресовали майору полиции для проверки.

Защитник Омеровой заявил, что с приговором не согласен и собирается обжаловать его и полностью оправдать подзащитную.